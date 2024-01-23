"شؤون الأسرة": من حقك الإبلاغ عن أي حالة إيذاء والاستعانة بالجهات فورًا

قال مجلس شؤون الأسرة: إن من حق الفرد الإبلاغ عن أي حالة إيذاء يشهدها، والاستعانة بالجهات المختصة للنظر في البلاغ فورًا.
وتحت وسم #من_حقك، أشار المجلس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه "إذا تبين لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعامل مع حالة الإيذاء يستلزم التدخل العاجل أو الدخول إلى المكان الذي حدثت فيه واقعة الإيذاء؛ فلها الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة، وعلى تلك الجهات الاستجابة الفورية للطلب وفقًا لطبيعة كل حالة ودرجة خطورتها".
وأوضح "شؤون الأسرة" عن هذه الإشارة عن طبيعة "الإبلاغ عن الإيذاء"، مصدرها "المادة التاسعة من نظام الحماية من الإيذاء".