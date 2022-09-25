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بمناسبة اليوم الوطني.. جوازات مطار الملك خالد تستقبل الركاب بالورود والهدايا

"الجديعي" رفع التهنئة للقيادة الرشيدة والمواطنين في هذه الذكرى الغالية
جوازات مطار الملك خالد تستقبل الركاب بالهدايا في اليوم الوطني 92
جوازات مطار الملك خالد تستقبل الركاب بالهدايا في اليوم الوطني 92
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استقبلت إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي الركاب القادمين إلى الرياض بالورود والهدايا وأعلام الوطن، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ٩٢.

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور ومتابعة مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العميد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الجديعي، الذي رفع التهنئة باسمه واسم منسوبي جوازات المطار إلى القيادة الرشيدة - أيدها الله - وللمواطنين كافة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩٢.

ونوه "الجديعي" بالدعم الكبير والمتابعة من مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وحرصه على تقديم أفضل الخدمات وإنهاء كافة إجراءات المسافرين والزوار بكل يسر وإتقان.

اليوم الوطني 92
جوازات مطار الملك خالد

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