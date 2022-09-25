بمناسبة اليوم الوطني.. جوازات مطار الملك خالد تستقبل الركاب بالورود والهدايا

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور ومتابعة مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي العميد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الجديعي، الذي رفع التهنئة باسمه واسم منسوبي جوازات المطار إلى القيادة الرشيدة - أيدها الله - وللمواطنين كافة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩٢.