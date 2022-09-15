أمير جازان يدشن مشروعات خدمية وتنموية بـ754 مليون ريال

ونوه إلى الدعم الكبير من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لجميع المشروعات التطويرية والتنموية والخدمية في المملكة بوجه عام، وما تحظى به المنطقة على وجه الخصوص من دعم ساهم في تطورها وازدهارها في جميع القطاعات، ومنها قطاع الإسكان الذي شهد نقلة نوعية ساهمت في رفع نسبة تملك المواطن السعودي للسكن؛ تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.