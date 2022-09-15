أمير جازان يدشن مشروعات خدمية وتنموية بـ754 مليون ريال

دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بديوان الإمارة، اليوم؛ مشروعات خدمية وتنموية بتكلفة إجمالية بلغت 754 مليون ريال.
جاء ذلك خلال استقباله وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي يزور المنطقة حاليًّا.
ونوه إلى الدعم الكبير من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، لجميع المشروعات التطويرية والتنموية والخدمية في المملكة بوجه عام، وما تحظى به المنطقة على وجه الخصوص من دعم ساهم في تطورها وازدهارها في جميع القطاعات، ومنها قطاع الإسكان الذي شهد نقلة نوعية ساهمت في رفع نسبة تملك المواطن السعودي للسكن؛ تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
واستمع أمير جازان إلى شرح موجز عن مشروعات الوزارة الحالية والمستقبلية بالمنطقة، ومراحل إنجاز مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها، ومدى سيرها وفق الخطط التشغيلية المعتمدة، بأعلى معايير السلامة والجودة.
كما سلم 203 وحدات سكنية في مشروع الإسكان التنموي لمستفيدي جمعية البر الخيرية بمحافظة الدرب، وجمعية البر الخيرية بمركز الشقيق، بقيمة إجمالية بلغت ٦٥،٧٢٦،٩٧٩ ريالًا.
وأشاد بالتكامل بين الجهات المعنية لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، بتوفير بيئة حضرية للمواطن السعودي تضمن له الحياة الكريمة، بإذن الله.
وشهد الأمير محمد بن ناصر توقيع أربع اتفاقيات مع المطور العقاري شركة "صرح التقنية" لتنفيذ مشروعات الإسكان التنموي بمنطقة جازان بقيمة إجمالية 368,988,539 ريالًا لعدد 952 وحدة سكنية، وهي مشروعات: ضاحية الملك عبدالله بجازان، وضاحية نخلان بصبيا، وصامطة، وضمد.
من جانبه أعرب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، عن شكره لأمير منطقة جازان، على متابعته المستمرة ومساندته لأعمال ومشروعات الوزارة بالمنطقة، والتي أسهمت في ارتفاع وتيرة العمل والإنجاز فيها.