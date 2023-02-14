"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة 63

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 148 مليار ريال؛ منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.