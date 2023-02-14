"حساب المواطن": بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدفعة 63

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 63.
وأشار البرنامج إلى أن استقبال الطلبات عن شهر فبراير 2023 سيكون من خلال البوابة الإلكترونية.
يشار إلى أن برنامج حساب المواطن قد أودع 3.7 مليارات ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 148 مليار ريال؛ منها 1.9 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.