"الراجحي" يبحث مع وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية أوجُه التعاون المشترك

وعقد الجانبان اجتماعًا بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجُه التعاون المختلفة وفرص تعزيزها، كما تم استعراض الموضوعات المشتركة وسبل التعامل معها، بما يعزز آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين.