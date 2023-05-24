"الراجحي" يبحث مع وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية أوجُه التعاون المشترك

استقبل وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزيرة العمال المهاجرين بجمهورية الفلبين سوزان أوبلي، والوفد المرافق لها.
وعقد الجانبان اجتماعًا بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجُه التعاون المختلفة وفرص تعزيزها، كما تم استعراض الموضوعات المشتركة وسبل التعامل معها، بما يعزز آفاق التعاون والشراكة بين الجانبين.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن إطار خطط الوزارة وجهودها الرامية لتعزيز علاقاتها التكاملية وشراكاتها الاستراتيجية على المستويين المحلي والدولي، وتحقيق مستهدفاتها في نطاق إشرافها ومجالات عملها.
وحضر اللقاء نائب الوزير للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعدد من قيادات الوزارة.