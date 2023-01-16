إعلان مواعيد التقديم في منشآت التدريب التقني بمنطقة الرياض للفصل الثالث

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض مواعيد التقديم على المنشآت التدريبية كافة بالمنطقة للفصل الثالث من هذا العام التدريبي ١٤٤٤هـ.
ويبدأ التقديم على برنامج البكالوريوس في الكليات التقنية للبنين للفترتين الصباحية والمسائية، وللبنات الفترة المسائية، يوم الأحد ٢٩ جمادى الآخر، الموافق ٢٢ يناير، ولمدة خمسة أيام؛ إذ يُغلق باب التقديم يوم الخميس ٤ رجب، الموافق ٢٦ يناير.
أما دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات للفترتين الصباحية والمسائية فيُتاح التقديم عليه من يوم الأحد ٧ رجب، الموافق ٢٩ يناير، حتى يوم الخميس ١١ رجب، الموافق ٢ فبراير، وذلك بالتزامن مع إتاحة التقديم في الفترة نفسها المذكورة على دبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.
ويتاح التقديم في البرامج كافة على بوابة "قبولي" التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأكد المدير العام للإدارة، أ.عبدالرحمن المقبل، أنه بناء على أعداد المتقدمين في الفصول الماضية فقد تم رفع الطاقة الاستيعابية في عدد من المنشآت التدريبية بما يتناسب مع نسبة الإقبال عليها خلال التقديم، وكذلك التخصصات المرغوبة التي ستُعِدُّ شباب الوطن وبناته للمشاركة المباشرة بعد التخرج -بإذن الله تعالى- في تحقيق مستهدفات الرؤية المباركة في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.