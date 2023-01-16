إعلان مواعيد التقديم في منشآت التدريب التقني بمنطقة الرياض للفصل الثالث

وأكد المدير العام للإدارة، أ.عبدالرحمن المقبل، أنه بناء على أعداد المتقدمين في الفصول الماضية فقد تم رفع الطاقة الاستيعابية في عدد من المنشآت التدريبية بما يتناسب مع نسبة الإقبال عليها خلال التقديم، وكذلك التخصصات المرغوبة التي ستُعِدُّ شباب الوطن وبناته للمشاركة المباشرة بعد التخرج -بإذن الله تعالى- في تحقيق مستهدفات الرؤية المباركة في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.