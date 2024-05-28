الصيف في السعودية السبت المقبل: احذر من ترك هذه الأشياء في السيارة

ويحذّر من ترك واقي الشمس في درجات الحرارة العالية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل فعاليته أو التلوّث، وقد يتسبّب في إحداث أضرارٍ في الجلد عند استخدامه، كما لا يُنصح النساء بترك أيّ نوع من مستحضرات التجميل في السيارات، حيث يمكن أن تتلف وبعضها قد يحتوي على مواد قابلة للاشتعال.