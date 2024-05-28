الصيف في السعودية السبت المقبل: احذر من ترك هذه الأشياء في السيارة

يبدأ الصيف في المملكة العربية، السبت المقبل، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في جميع محافظات والمناطق، وفقاً لتقارير المركز الوطني للأرصاد.
وشهدت درجات الحرارة العظمى تفاوتاً في شهر مايو الجاري من منطقة إلى أخرى، حيث تراوحت بين 30 و46 درجة مئوية، مع انخفاضٍ في المرتفعات الجنوبية الغربية ومرتفعات منطقة تبوك، بينما شهدت ارتفاعاً في المناطق الشرقية وجزءٍ من الربع الخالي.
ومن المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم المحافظات والمدن السعودية خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن تتأثر بشكلٍ كبيرٍ مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والشرقية وأجزاءٌ من الرياض بارتفاع درجات الحرارة.
وبسبب تعرُّض عديدٍ من المدن والمحافظات لدرجات حرارة شديدة، قد تتجاوز في بعض الأماكن 48 درجة مئوية، تصبح السيارات مكاناً خطرا للغاية لتخزين بعض المواد.
وتحذّر أجهزة الدفاع المدني في جميع أنحاء العالم، وخاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، من ترك عديدٍ من الأشياء داخل السيارات المتوقفة؛ أبرزها المواد القابلة للاشتعال، مثل العطور ومعطرات الجو والكحول المطهرة والولاعات، وكذلك الأجهزة الإلكترونية، مثل الكاميرات أو الأجهزة اللوحية أو الشواحن والهواتف النقالة والبطاريات.
كما تحذّر من ترك الدواء، حيث يمكن أن يتأثر صلاحيته وتركيبته الكيميائية بفعل درجات الحرارة العالية، مما يمكن أن يؤدي إلى التسمّم والوفاة في بعض الحالات.
وكذلك يمكن للمياه والمشروبات الغازية والعصائر المعبَّأة في زجاجات، أن تتسبّب في اشتعال الحريق أو انفجار العبوة، مما يسبب أضراراً كبيرة، ويجب الحذر من ترك المواد السائلة في العبوات البلاستيكية التي قد يتسبّب في تحلل المواد الكيميائية وتسربها إلى داخلها.
ويحذّر من ترك واقي الشمس في درجات الحرارة العالية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل فعاليته أو التلوّث، وقد يتسبّب في إحداث أضرارٍ في الجلد عند استخدامه، كما لا يُنصح النساء بترك أيّ نوع من مستحضرات التجميل في السيارات، حيث يمكن أن تتلف وبعضها قد يحتوي على مواد قابلة للاشتعال.