"التخصصي" ينظم المؤتمر الدولي الأول للطب الوراثي بعد غد

يذكر أن المؤتمر الدولي الأول للطب الوراثي قد جرى اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وينظمه مركز الطب الوراثي، والذي أنشئ عام 2011 في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ويقدم خدمات التشخيص والعلاج من خلال الإدارة الشاملة والوقاية من الاضطرابات الوراثية التي تصيب كافة فئات العمر (الأطفال والكبار)، الذكور منهم والإناث إضافة إلى تأثر الأجنة أو تعرضها لخطر الاضطرابات الوراثية، و وضع الخطط العلاجية للأمراض السرطانية و تقديم المشورة الطبية المناسبة، كما يعمل المركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي و علم الوراثة الحسابي و الأدوات البرمجية مع دمج قواعد البيانات الضخمة من أجل معالجة المسائل البيولوجية و عمل الدراسات السريرية.