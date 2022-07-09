"السديس": التقصير مرفوض ونتعامل بشفافية ومحاسبة ومكافأة لمنسوبي الرئاسة

لم يتردد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في اتخاذ قرار حازم في ذروة موسم الحج؛ كونه يضع خدمة حجاج بيت الله فوق أي اعتبار وأي تهاون أو قصور لن يمر من دون اتخاذ القرار الحاسم، حيث أصدر قرارًا بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء مهامها في ذروة توافد ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام؛ وقوبل بارتياح كبير داخل أوساط رئاسة الحرمين مؤكدين أن الرئيس العام كرّس مبدأ الشفافية والمحاسبة والمكافأة والإشادة وعدم السماح لأي شخص التقصير في أداء مهامه في الحرمين الشريفين .