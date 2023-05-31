من اليوم حتى الأحد.. هطولات بمعظم المناطق و"المدني" يتفاعل داعياً للحيطة والحذر

وشــدّدت المديرية العامة للدفاع المدني، عــلى ضـرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار، والابتعــاد عــن أماكن تجمُّــع الســـيــول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكّل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.