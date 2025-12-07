مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم دفعة جديدة من المساعدات الإيوائية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس دفعة جديدة من المساعدات الإيوائية في قطاع غزة، لتوفير احتياجات الشتاء العاجلة وتقديم حلول سريعة وآمنة للنازحين، تقيهم من المنخفضات الجوية وظروفها القاسية، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.
وشملت المساعدات المقدمة كميات من الخيام المجهزة، حيث خزنت في مستودعات المركز السعودي للثقافة والتراث الشريك المنفذ للمركز في قطاع غزة، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر النازحة في مختلف المناطق بالقطاع.
يُذكر أن المركز سيّر جسرًا جويًّا وآخر بحريًّا وصل منهما حتى الآن (74) طائرة و(8) سفن، حملت أكثر من (7,677) طنًّا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، وسُلمت (20) سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب ذلك وقّع المركز اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية داخل القطاع بقيمة (90) مليونًا و(350) ألف دولار، إضافة إلى تنفيذ عمليات إسقاط جوي بالشراكة مع الأردن لتجاوز إغلاق المعابر وتأمين وصول المساعدات.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة الذي يواجه ظروفًا إنسانية دقيقة.