صورة: أمن وطمأنينة.. الحرم المكي يتأنق في ليلة 27 من رمضان

أظهرت صورة حديثة الالتقاط اكتظاظ الحرم المكي بالمصلين في ليلة الـ27 من رمضان، حيث يجتمع نحو مليونَي مُصلٍّ لأداء صلاة التراويح والتهجد في أجواء إيمانية روحانية، وأمن وطمأنينة، تحيطهم من كل جانب.
وأظهرت الصورة التي نشرها حساب إمارة مكة على "تويتر" امتلاء الحرم عن آخره بجموع المصلين والمعتمرين، الذين جاؤوا من كل حدب وصوب راجين عفو ربهم ومغفرته في ليلة من ليالي العشر الأواخر الوترية.
كما يظهر في الصورة المسجد الحرام متأنقًا في أبهي صورة، مضيئًا في منتصفها؛ إذ تبدو الكعبة المشرفة في قلب المشهد بالإضاءة البيضاء المريحة للعين.
وفي حين احتشد المؤمنون في الحرم لتأدية مناسكهم في طمأنينة فقد امتلأ كذلك بالرجال والنساء الساهرين على أمن وأمان المصلين؛ لتقديم الخدمات المكثفة التي تُسهِّل وتُيسِّر أداء العبادات.
واستقبل الحرم المكي منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى العشرين منه نحو 20 مليون مُصلٍّ ومعتمر؛ وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة لشؤون الحرمين.