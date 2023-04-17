صورة: أمن وطمأنينة.. الحرم المكي يتأنق في ليلة 27 من رمضان

أظهرت صورة حديثة الالتقاط اكتظاظ الحرم المكي بالمصلين في ليلة الـ27 من رمضان، حيث يجتمع نحو مليونَي مُصلٍّ لأداء صلاة التراويح والتهجد في أجواء إيمانية روحانية، وأمن وطمأنينة، تحيطهم من كل جانب.