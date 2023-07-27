"سدايا" و"كاوست" يختتمان المعسكر الصيفي للذكاء الاصطناعي لطلبة المرحلة الثانوية

وهدَف المعسكر إلى إثراء معرفة الطلبة وتطوير مهاراتهم في تقنيات الذكاء الاصطناعي حيث عملوا على مشاريع تدريبية مختارة في عالم الذكاء الاصطناعي باستخدام المعرفة التي اكتسبوها من المدربين في المعسكر، وإنجاز تلك المشاريع تحت إشراف متخصصين.