الأحساء والحفر تسجلان أعلى درجة حرارة.. وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء وحفر الباطن سجلتا 45 درجة مئوية، تليها الدمام والمدينة المنورة والعلا والخرج 44 درجة، ثم الرياض ووادي الدواسر ورفحاء والمجمعة 43 درجة مئوية، ومكة وتبوك وعرعر وسكاكا والداودمي 42 مئوية.