الأحساء والحفر تسجلان أعلى درجة حرارة.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الخميس، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن الأحساء وحفر الباطن سجلتا 45 درجة مئوية، تليها الدمام والمدينة المنورة والعلا والخرج 44 درجة، ثم الرياض ووادي الدواسر ورفحاء والمجمعة 43 درجة مئوية، ومكة وتبوك وعرعر وسكاكا والداودمي 42 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ18 درجة مئوية، ثم القريات وطريف والطائف 24 درجة.
وسجّلت مكة وجدة والدمام وجازان والقنفذة وينبع والوجه أعلى نسبة رطوبة 90% و95%.