بمشاركة 120 فنيًا.. المسجد الحرام يضم أكبر منظومة صوتية بالعالم

يعد النظام الصوتي في المسجد الحرام، من أكبر الأنظمة الصوتية على مستوى العالم؛ حيث تم تصميمه بعناية فائقة لتغطية المساحات الشاسعة للمسجد الحرام وساحاته وتوسعاته الجديدة.
ويعمل على هذا النظام أكثر من 120 مهندسًا وفنيًا؛ لضمان جودة الأذان والإقامة والصلوات والخطب؛ ما يضمن وصول الصوت بوضوح ودقة عالية إلى جميع المصلين والزوار.
يضم النظام الصوتي أكثر من 8 آلاف سماعة موزعة داخل المسجد الحرام وساحاته؛ ما يتيح تغطية متكاملة لمساحة تصل إلى 650 ألف متر مربع.
كما يحتوي على 21 نظامًا صوتيًا مستقلًا، يمكن من خلالها التحكم في كل جزء من المسجد بشكل منفصل؛ لضمان أفضل توزيع للصوت في مختلف مناطق المسجد.
تم تجهيز المسجد الحرام بأكثر من 100 ميكروفون؛ لتغطية جميع الأصوات المختلفة للأئمة والمؤذنين والخطباء؛ حيث تتمتع هذه الميكروفونات بحساسية متطورة تضمن التقاط الصوت بدقة وتوازن صوتي متكامل.
بالإضافة إلى ذلك، يتصل النظام الصوتي بأنظمة النقل المباشر للتلفزيونات والمحطات الإعلامية؛ ما يسهل بث الصلوات والخطب مباشرة.
ويوجد في المسجد الحرام ست غرف للتحكم المركزي، موزعة بين المسجد وساحاته والتوسعات الجديدة؛ ما يسهل إدارة النظام بفاعلية.
بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام ميكروفونات احتياطية تعمل تلقائيًا في حال حدوث أي عطل في الميكروفونات الرئيسة؛ لضمان استمرارية الصوت دون انقطاع.
كما تم دمج نظام كاميرات متطور لمتابعة الإمام أثناء الصلاة؛ ما يساعد في مراقبة وضبط أداء النظام الصوتي بشكل مثالي، ويعزز تجربة المصلين في المسجد الحرام.