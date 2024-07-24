"MMBrand" تفوز بجائزة أفضل وكالة تسويق عقاري على مستوى العالم

ولعبت شركة MmBrand التي تعد محركًا للتغيير والابتكار، دورًا بارزًا في دعم وتعزيز قطاع التطوير العقاري، ورسم معالم جديدة في عمليات التسويق للمشاريع العقارية، بفضل استراتيجياتها الابتكارية في مجال التسويق العقاري، حيث قدمت حلولًا مبتكرة ومتطورة للعديد من المطورين العقاريين، ساعدت في تحسين وتعزيز تسويق المشاريع العقارية وزيادة جاذبيتها بين المستثمرين والمشترين على حد سواء.