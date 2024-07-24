"MMBrand" تفوز بجائزة أفضل وكالة تسويق عقاري على مستوى العالم

فازت MmBrand الشركة البحرينية الرائدة في تصميم الهويات البصرية بجائزة أفضل وكالة تسويق عقاري على مستوى العالم لعام 2024، وذلك خلال حفل جوائز العقارات العربية (Arabian Property Awards)، إحدى أكثر جهات التقييم موثوقية على مستوى العالم.
ويأتي هذه الفوز تتويجًا لسلسلة من الإنجازات المميزة والتربع على الجوائز المرموقة التي حققتها MmBrand آخرها الفوز بجائزة أفضل وكالة استشارات تسويق عقاري بالمملكة العربية السعودية، والتي تعكس تفوّق الشركة في مجال عملها، وقدرتها المتنامية على الابتكار والإبداع.
وبهذه المناسبة، عبّر الرئيس التنفيذي للشركة محمد المسقطي عن سعادته بحصول MmBrand على هذه الجائزة المرموقة والمهمة، والتي تعكس ما حققته MmBrand من إسهامات رسمت معالم جديدة للتسويق، معربًا عن اعتزازه بفريق العمل على جهودهم في تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة.
وأكد "المسقطي" أن MmBrand مستمرة في تعزيز مكانتها كشريك استراتيجي موثوق للمطورين العقارين، ورائدة في مجال التسويق العقاري، مع التزامها المستمر بالابتكار والتميز في خدمة عملائها، وتقديم أعلى مستويات الخدمة والمشاركة في تعزيز ازدهار قطاع التطوير العقاري في المنطقة.
ولعبت شركة MmBrand التي تعد محركًا للتغيير والابتكار، دورًا بارزًا في دعم وتعزيز قطاع التطوير العقاري، ورسم معالم جديدة في عمليات التسويق للمشاريع العقارية، بفضل استراتيجياتها الابتكارية في مجال التسويق العقاري، حيث قدمت حلولًا مبتكرة ومتطورة للعديد من المطورين العقاريين، ساعدت في تحسين وتعزيز تسويق المشاريع العقارية وزيادة جاذبيتها بين المستثمرين والمشترين على حد سواء.
وبفضل خبرتها الواسعة والمتنوعة في مجال التسويق، نجحت MmBrand في بناء هويات قوية للمشاريع العقارية، مما أسهم في تعزيز الثقة بين العملاء وتحقيق نجاحات ملموسة للمطورين العقاريين.
الجدير بالذكر أن MmBrand هي وكالة تسويق رائدة قامت بابتكار هويات العديد من الشركات الكبرى على مستوى المنطقة، كما قدمت الكثير من المشاريع التسويقية النوعية، والتي حصدت من خلالها الجوائز والاعتمادات العالمية.