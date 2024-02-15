"الأرصاد" تصدر 3 إنذارات "حمراء" وإنذارًا أصفر لمنطقتي القصيم والشرقية

وبخصوص الإنذار الأحمر الأول، فيتعلق بمنطقة القصيم على "الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور"، ويفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، من الساعة 12:00 حتى الساعة 21:00.