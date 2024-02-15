"الأرصاد" تصدر 3 إنذارات "حمراء" وإنذارًا أصفر لمنطقتي القصيم والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد ثلاثة إنذارات باللون الأحمر تتعلق بمنطقتي القصيم والشرقية، إضافة إلى إنذار باللون الأصفر يتعلق بالمنطقة الشرقية.
وفي التفاصيل، أصدر المركز الوطني إنذارًا أصفر بخصوص المنطقة الشرقية يتعلق بمحافظات "الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة"، يفيد بتوقع امطار خفيفة من الساعة 13:00 حتى الساعة 23:00، مصحوية برياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وبخصوص الإنذار الأحمر الأول، فيتعلق بمنطقة القصيم على "الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور"، ويفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، من الساعة 12:00 حتى الساعة 21:00.
وأشارت "الأرصاد" إلى أن الإنذار الأحمر الثاني يتعلق بالمنطقة الشرقية على "حفر الباطن" ويفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، من الساعة 13:00 حتى الساعة 23:00.
أمّا الإنذار الأحمر الثالث فيتعلق بمنطقة القصيم على "الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء"، ويفيد بتوقع أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، من الساعة 12:00 حتى الساعة 21:00.