"الحواج": إتاحة جميع الامتيازات والمنح الجزئية للطلبة السعوديين في الجامعة الأهلية بالبحرين
أكد الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية بمملكة البحرين البروفيسور عبدالله الحواج، أن الجامعة تتيح جميع الامتيازات والمنح الجزئية للطلبة السعوديين على غرار أشقائهم البحرينيين تمامًا؛ إيمانًا من الجامعة الأهلية بمملكة البحرين بالعلاقة المميزة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما ورغبة من الجامعة في استقطاب عدد من الطلبة السعوديين في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالجامعة.
وقال "الحواج" على هامش افتتاح المنصة التعريفية بالجامعة الأهلية بمملكة البحرين في مجمع الظهران، الخميس: إن "الجامعة تقدم منحًا جزئية لطلبة البكالوريوس والماجستير تتراوح تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية للطلبة المتفوقين".
وأضاف: "الجامعة تطرح 10 برامج ماجستير ودكتوراه بعضها باللغة الإنجليزية كبرنامج ماجستير الإدارة الهندسية، الذي تقدمه الجامعة بالشراكة مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وبرنامجي الدكتوراه في الإدارة وتكنولوجيا المعلومات اللذين تقدمهما الجامعة بالشراكة مع جامعة برونيل البريطانية، وبعضها الآخر باللغة العربية كبرنامج ماجستير الإعلام والعلاقات العامة وبرنامج الدكتوراه في الإعلام الرقمي".
وأوضح: أنه "في الوقت نفسه أن جميع برامج الجامعة الأهلية بدرجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه معترف بها لدى وزارة التعليم السعودية، فضلًا عن حصول العديد من برامج الجامعة وكلياتها على اعتمادات عالمية".