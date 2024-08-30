"الحواج": إتاحة جميع الامتيازات والمنح الجزئية للطلبة السعوديين في الجامعة الأهلية بالبحرين

أكد الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية بمملكة البحرين البروفيسور عبدالله الحواج، أن الجامعة تتيح جميع الامتيازات والمنح الجزئية للطلبة السعوديين على غرار أشقائهم البحرينيين تمامًا؛ إيمانًا من الجامعة الأهلية بمملكة البحرين بالعلاقة المميزة بين البلدين الشقيقين وشعبيهما ورغبة من الجامعة في استقطاب عدد من الطلبة السعوديين في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بالجامعة.