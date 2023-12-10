تغيير حقيقي لقواعد اللعبة.. سيارة EXEED RX تصل إلى السعودية قبل رمضان القادم

في المشهد المتطور باستمرار لابتكارات في عالم السيارات، كانت EXEED قوة ثابتة في دفع حدود ما هو ممكن. مع تزايد الترقب لعام 2024 وقبل شهر رمضان المبارك، ينتظر عشاق السيارات في السعودية بشغف الكشف عن أحدث أيقونة EXEED RX، وهو منتج رائد من المقرر أن يعيد تعريف راحة القيادة من خلال نظام التعليق المتقدم مع التحكم المستمر في التخميد (CDC).
يعد نظام التعليق الكهرومغناطيسي بمثابة تغيير حقيقي لقواعد اللعبة، حيث يقدم مجموعة من المزايا التي تعيد تعريف تجربة القيادة مع تحسينات مذهلة.
والجدير بالذكر أن هذا النظام يحقق تطوراً ملحوظا في راحة التعليق بنسبة 30%، والقضاء على الرفع أثناء التسارع بنسبة كبيرة تبلغ 36%، والقضاء على العقيدات أثناء الكبح مع زيادة مذهلة بنسبة 30%، مما يقلل من الانحناء أثناء المنعطفات بنسبة 5%، ويقلل من الانسكاب على الطرق الوعرة بنسبة كبيرة تبلغ 40%. تضمن هذه التحسينات للركاب الاستمتاع بقيادة أكثر سلاسة وممتعة، تتلاءم مع البيئة المحيطة.
يوفر النظام استجابة سريعة جداً بالملي ثانية، مما يجعل قيادتها تجربة فريدة ومتوازنة بين التحكم في السيارة والراحة. يُضمن الثبات المحسَّن من خلال خمسة أجهزة استشعار لمراقبة حالة السيارة وأربعة ممتصات صدمات كهرومغناطيسية وجهاز تحكم واحد. تزيد هذه العناصر من الثبات في جميع ظروف القيادة، وتتكيف على الفور مع التغيرات على الطريق لتحقيق قيادة متسقة وآمنة.
يُقدم نظام تعليق CDC ثلاثة إعدادات قيادة ذكية – المريحة، الاعتيادية والرياضية - حيث يتم ربط كل نمط بسبعة أوضاع للقيادة، مما يسمح بتجربة قيادة مخصصة بشكل كبير، وهي ومصممة خصيصًا لتناسب الاختيارات الفردية وظروف الطريق. يتحكم الصمام اللولبي بسلاسة في تخميد ممتص الصدمات، مما يضمن انتقالًا سلساً بين الأوضاع.
تمتد مزايا نظام التعليق CDC إلى نظام الدفع الرباعي الذكي متعدد السيناريوهات، مما يضمن المشاركة السريعة للدفع الرباعي خلال 100 مللي ثانية. مع سبعة أوضاع للقيادة، بما في ذلك التحكم في الزحف على الطرق الوعرة، تتلاءم RX بسهولة مع أسطح الطرق المختلفة، مما يعزز الثقة على التضاريس المختلفة.
تعمل شاشة تدفق الطاقة على تعزيز فهم تكوين الدفع الرباعي، في حين أن أقصى عزم الدوران 2930 نانومتر إلى المحور الخلفي يعزز أداء السيارة بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الهيكل الشفاف لنظام تعليق نظام CDC يزيل مناطق العمياء من خلال التصوير البانورامي عالي الوضوح بزاوية 540 درجة، مما يوفر للسائقين رؤية شاملة لمحيطهم لضمان سلامة الركاب. توفر الطاقة الديناميكية نظرة ثاقبة لحالات الجر، مما يمكن السائقين من الحصول على المعلومات المهمة لاتخاذ قرارات فورية، خاصة في ظروف القيادة الصعبة.
مستقبل التميز في السيارات يحتل مركز الصدارة من خلال كشف شركة EXEED عن سيارة RX المزودة بتقنية التعليق CDC. وتتوفر سيارة RX حالياً في أسواق الشرق الأوسط، بما في ذلك الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، وهي تحظى باهتمام متزايد في المملكة العربية السعودية. ووفقاً لموظفي مصنعي المعدات الأصلية، تخضع سيارة RX لاستعدادات مكثفة لإطلاقها، مما يعد العملاء المميزين في المنطقة بفرصة لتجربة مستقبل الابتكار في مجال السيارات بشكل مباشر.
تدعو EXEED عملائها الكرام في المملكة العربية السعودية للمشاركة في تشكيل المستقبل لتزويد عملاء المملكة العربية السعودية باستمرار بتجربة محسنة للعلامة التجارية والمنتجات، تدعو EXEED إلى المشاركة في الاستبيانات التالية: