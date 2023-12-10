تغيير حقيقي لقواعد اللعبة.. سيارة EXEED RX تصل إلى السعودية قبل رمضان القادم

في المشهد المتطور باستمرار لابتكارات في عالم السيارات، كانت EXEED قوة ثابتة في دفع حدود ما هو ممكن. مع تزايد الترقب لعام 2024 وقبل شهر رمضان المبارك، ينتظر عشاق السيارات في السعودية بشغف الكشف عن أحدث أيقونة EXEED RX، وهو منتج رائد من المقرر أن يعيد تعريف راحة القيادة من خلال نظام التعليق المتقدم مع التحكم المستمر في التخميد (CDC).