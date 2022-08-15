رئيس جامعة طيبة يكرم طلاب الهندسة لنجاحهم في تنفيذ مشروع مركبة الطرق الوعرة

كرّم رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني طلاب كلية الهندسة بعد نجاحهم في تنفيذ مشروع مركبة الطرق الوعرة بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور خالد آل مسعود ووكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبدالرحمن القرافي.
وصرح "السراني" خلال لقائه طلاب كلية الهندسة بأن جميع الخطط والمشروعات التي تعمل عليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين -حفظهم الله- تأتي لخدمة أبناء وبنات الوطن ورد الجميل للوطن اليوم هو التلاحم حول القيادة والارتقاء بالوطن، مؤكدًا أننا نفخر ونفاخر بأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات ومشروع مركبة الطرق الوعرة تترجم ما تحظى به الجامعة والكلية من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – للتعليم..
وأكد عميد كلية الهندسة الدكتور عمر الرويثي أنه تم تصميم وتصنيع بعض الأجزاء للسيارة، وتجميع البعض الآخر في ورش التصنيع بالكلية من قِبل الطلاب وفق مواصفات وشروط حددتها جمعية مهندسي المركبات.
وأفاد الرويثي بأن سيارة الطرق الوعرة التي صنعها الطلاب ستشارك في المسابقة العالمية BAJA SAE وهي مسابقة تعقد سنويًا في الولايات المتحدة بين طلاب الهندسة على مستوى العالم بتنظيم منظمة السيارات العالمية SAE في تصميم وتصنيع سيارات سباقات الطرق الوعرة، حيث يدخل اختبارات المسابقة فريق كل جامعة من كبرى الجامعات بسيارة من تصميمه وتصنيعه، مشيرًا إلى أن الفريق الطلابي بكلية الهندسة يحضرون للمشاركة في هذه المسابقة، ممثلين للجامعة والوطن.
وشكر الرويثي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني على دعمه اللامحدود للمشروعات في كلية الهندسة.
يُذكر أن جامعة طيبة ممثلة في كلية الهندسة قد دشنت مشروع تصميم وتصنيع سيارة للطرق الوعرة، كأحد مشروعات التخرج لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني ووكلاء الجامعة.