توزيع أكثر من 75 ألف مطبوعة علمية توعوية على الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

ويشارك عدد من الكوادر الوطنية من منسوبي الوزارة الذين يعملون على مدار الساعة لتوزيع المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي وبعدة لغات عالمية.