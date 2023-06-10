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توزيع أكثر من 75 ألف مطبوعة علمية توعوية على الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

ثمرة جهود عدد من الكوادر الوطنية لمنسوبي "الشؤون الإسلامية" على مدار الساعة
توزيع أكثر من 75 ألف مطبوعة علمية توعوية على الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
واس
واس

أشاد حجاج بيت الله الحرام الواصلون لصالات استقبال الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، بالجهود التي تُقدّمها المملكة -ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية- لتوعية الحجاج بأحكام المناسك من خلال توزيع الكتيبات العلمية والشاشات التفاعلية.

وتقدم وزارة الشؤون الإسلامية خدماتها التوعوية والإرشادية لحجاج بيت الله الحرام بلغات عالمية؛ حيث تم توزيع ما يقارب 75533 مطبوعة ودليلًا إرشاديًّا بكل اللغات؛ لتعليم مناسك الحج والعمرة والأحكام الفقهية وفق الهدي النبوي.

ويشارك عدد من الكوادر الوطنية من منسوبي الوزارة الذين يعملون على مدار الساعة لتوزيع المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي وبعدة لغات عالمية.

يُذكر أن الوزارة وفّرت شاشات المكتبة الإلكترونية والموزعة في المطار والتي تحوي أكثر من 3000 مادة علمية بأكثر من 40 لغة عالمية تُمَكّن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته وحتى ختام المناسك.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي
حج 1444

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