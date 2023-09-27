"إنفاذ" يعتمد المنصتين "6 و7" لإقامة المزادات الإلكترونية والهجين

وأثبتت هذه المنصات إسهامها في رفع جودة التسويق والبيع لوكلاء البيع، كذلك أتاحت الوصول لشريحة أكبر من الراغبين في الشراء للمشاركة في المزادات من أي مكان، حيث وفّرت هذه المزادات الإلكترونية فرص أعمال لمطوّري منصات المزادات الإلكترونية بشكل مستمر، وذلك يعد ضمن خطة المركز للتحول الرقمي بما يخدم سوق التصفيات القضائية، مما يسهم في تقديم الحلول المواكبة للتقدم التقني الذي تشهده المملكة تحقيقاً لرؤية السعودية 2030.