النائب العام يبحث تطوير التعاون وتبادل الخبرات مع أمين عام الرابطة الدولية للمدعين العامين

يُذكر أن رابطة المدعين العامين العالمية تضم في عضويتها ما يزيد على 170 عضوًا من أجهزة النيابة العامة والمنظمات الدولية المعنية بالعدالة الجزائية، وتُعنى برسم السياسات والتعاون الدولي في مجال العدالة الجزائية ومكافحة الجريمة، وتضطلع بمهام عديدة في مجالات التعاون الدولي وتنمية قدرات أجهزة النيابات والادعاء العام، ورعاية حقوق الإنسان فيما يتصل بالدعوى الجنائية.