"مركز الملك سلمان للإغاثة" ينفّذ 2402 مشروع بقيمة 6 مليارات دولار في 13 قطاعًا

ففي قطاع الأمن الغذائي نفّذ المركز 781 مشروعًا، بقيمة مليار و975 مليونًا و608 آلاف و670 دولارًا، وفي قطاع الصحة نفّذ 830 مشروعًا بإجمالي مليار و187 مليونًا و53 ألفًا و289 دولارًا، وفي قطاع دعم وتنسيق العمليات الإنسانية 53 مشروعًا، بقيمة 860 مليونًا و448 ألفًا و58 دولارًا، وفي قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية 214 مشروعًا، بإجمالي 557 مليونًا و151 ألفًا و393 دولارًا وفي القطاعات المتعددة بلغ عدد المشروعات 113 مشروعًا، بتكلفة 391 مليونًا و312 ألفًا و755 دولارًا.. أما في قطاع التعافي المبكر فبلغت المشاريع 60 مشروعًا، بقيمة 299 مليونًا و649 ألفًا و102 دولارًا، وفي مجال المياه والإصحاح البيئي بلغت المشاريع 82 مشروعًا، بتكلفة 266 مليونًا و326 ألفًا و310 دولارات، وفي قطاع التعليم تَضمنت 125 مشروعًا، بإجمالي 227 مليونًا و124 ألفًا و466 دولارًا.