جمعية "القلب": ارتفاع الكولسترول أكثر أمراض القلب انتشارًا بالمملكة

وطرح عدد من الإعلاميين والصحفيين خلال اللقاء، بعض التساؤلات التي سلطت الضوء حول أهم محاور الاهتمام في المؤتمر، كأحدث التطورات على مستوى صحة القلب في المملكة العربية السعودية، خصوصًا ما يتعلق بالتطور العلاجي والأدوية الحديثة المسجلة في المملكة لمرضى قصور القلب ومرضى الكولسترول، والتطور العلاجي في جراحات القلب.