"السديس": رئاسة الحرمين بدأت في تنفيذ أكبر خطة تشغيلية لخدمة 3 ملايين زائر في رمضان

بدأت رئاسة الحرمين الشريفين في تنفيذ أكبر خطة تشغيلية في تاريخها خلال شهر رمضان، وفق منظومة عمل خدمية تشغيلية تكاملية، بدءًا من مساء اليوم، أولى ليالي شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، أدى جموع المصلين صلاة التراويح بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في أجواء إيمانية روحانية في أول يوم وسط توقعات بازدياد الكثافة العددية المليونية المتوقعة للقاصدين والمعتمرين، وتضاعفها في العشر الأواخر من الشهر الكريم.
وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، في كلمته التي ألقاها بعد صلاة العشاء بمناسبة دخول شهر رمضان: "إن حرم الله حرم آمن، فليحرص الإنسان المسلم على التقيد بالتعليمات التي جُعلت من أجل سلامتكم وراحتكم". موضحًا أن القيادة الرشيدة حريصة على خدمة القاصدين.
وتابع قائلاً: "إن مصليات الرئاسة مُجهَّزة للمصلين، ومهيَّأة بكامل الخدمات والتجهيزات التي تعينهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بأعلى كفاءة وأميز عطاء، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن، والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء آمنة وخاشعة وصحية".
وقال الرئيس العام: "إن الرئاسة حرصت منذ وقت مبكر على جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية في شهر رمضان، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، مدعومة بكوادر بشرية، يعملون على تنظيم وإدارة الحشود على مدار الساعة، ووضع خدمة الضيف هدفًا استراتيجيًّا وفق خطة موسم شهر رمضان التشغيلية، التي تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ الرئاسة بأعلى كفاءة معيارية، وتميُّز تشغيلي، وتجويد للمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك".
وأضاف: "تحولت قطاعات رئاسة الحرمين كافة إلى خلية تعمل على مدار الساعة؛ لتعزيز جاهزية الحرمين الشريفين وقدرتها الاستيعابية البشرية والتشغيلية الخدمية لأعلى مستوياتها؛ لاستقبال الزائرين والمعتمرين والقاصدين".
وأكد أن الرئاسة العامة سخَّرت إمكانياتها التشغيلية والخدمية البشرية والتشغيلية الخدمية كافة لاستقبال الزائرين والمعتمرين والقاصدين. وتتميز الخطة التشغيلية بتنويع وتكثيف المبادرات والبرامج والخدمات؛ لتحقيق أقصى مراحل الراحة للقاصدين والمعتمرين والزوار، وإعطاء أولوية قصوى لتعظيم خدمة الضيف، وتسخير ١٢ ألف موظف لخدمة القاصدين على مدار الساعة؛ لخدمة ٣ ملايين قاصد. وقد تم تعضيد منظومة الخدمات التشغيلية الميدانية في المسجد الحرام، التي شملت الروبوتات للتعقيم والتطهير والتعطير، وحشدت كل طاقاتها البشرية، وضاعفت أعداد العاملين بالحرمين؛ لضمان مستوى متميز في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وأوضح أن الخطة التشغيلية لرئاسة الحرمين لشهر رمضان تركز على خدمة الضيف كمحور رئيسي، والعناية باحتياجاته، والاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر منذ وصولهم الساحات الخارجية، وتقديم الخدمات لهم في المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، مع تعزيز الجودة والإبداع والتحفيز، فضلاً عن المراقبة والحوكمة للخدمات المقدَّمة كافة، والتدقيق لتقديم أرقى الخدمات للزوار في الحرمين، والتكامل والتنسيق مع القطاعات كافة ذات العلاقة، والاهتمام برحلة المعتمر والمصلي والزائر منذ وصولهم.
وتتضمن الخطة التشغيلية الرمضانية أيضًا طرح العشرات من المبادرات الإنسانية المعنية بأنسنة الخدمات، وتعظيم المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، وتعضيد عمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة بغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام عشر مرات يوميًّا، عدا الغسلات الاحتياطية.. كما تُنفَّذ مبادرة معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه؛ لتمكين المستخدمين كافة من الحجاج والمعتمرين والزائرين والعاملين وغيرهم، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة أو المؤقتة، أو كبار السن، أو الأشخاص ذوي الحالات المرضية المختلفة.