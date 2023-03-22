"السديس": رئاسة الحرمين بدأت في تنفيذ أكبر خطة تشغيلية لخدمة 3 ملايين زائر في رمضان

وتتضمن الخطة التشغيلية الرمضانية أيضًا طرح العشرات من المبادرات الإنسانية المعنية بأنسنة الخدمات، وتعظيم المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، وتعضيد عمليات التعقيم والتطهير على مدار الساعة بغسل وتعقيم كامل المسجد الحرام عشر مرات يوميًّا، عدا الغسلات الاحتياطية.. كما تُنفَّذ مبادرة معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه؛ لتمكين المستخدمين كافة من الحجاج والمعتمرين والزائرين والعاملين وغيرهم، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الإعاقة الدائمة أو المؤقتة، أو كبار السن، أو الأشخاص ذوي الحالات المرضية المختلفة. ‫