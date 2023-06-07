"Visa" تساهم في تحويل مشهد التكنولوجيا المالية في السعودية.. بيلون: إحدى أسرع الأسواق نموًّا

وتابع: منذ إطلاقها في عام 2015، مكّنت مبادرة "Visa في كل مكان" الشركات الناشئة في أكثر من 100 دولة، من جمع تمويل تجاوز 16 مليار دولار، وكونت شبكة تضم 12.000 شركة ناشئة على مستوى العالم، أصبح بعضها الآن من عملاء Visa، واكتسبت المسابقة زخمًا كبيرًا؛ حيث استقطبت أكثر من 4000 مشارك من مجال التكنولوجيا المالية في عام 2022، بما في ذلك أكثر من 1300 طلب من منطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.