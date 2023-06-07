"Visa" تساهم في تحويل مشهد التكنولوجيا المالية في السعودية.. بيلون: إحدى أسرع الأسواق نموًّا

أكد علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان، أن المملكة العربية السعودية لا تزال إحدى أسرع الأسواق نموًّا في أعداد شركات التكنولوجيا المالية؛ مما يجعلها الخيار الأمثل لإطلاق المبادرة العالمية "Visa في كل مكان".
وقال "بيلون": قد تَبَنت المملكة العربية السعودية حقبةً جديدةً في رقمنة أنظمة المدفوعات، أثمرت عن تنامي مشهد المدفوعات وإرساء بيئة داعمة للتكنولوجيا المالية.
وأضاف: بدعم من البنك المركزي السعودي، وصلت قيمة المدفوعات الرقمية في قطاع التجزئة إلى 62% من إجمالي المدفوعات، مع مساعٍ لرفع هذه النسبة إلى 70% بحلول عام 2025.
وأردف: علاوةً على ذلك، منح البنك المركزي السعودي مؤخرًا تراخيص لـ24 شركة مدفوعات، في خطوة تعكس تنامي الزخم في قطاع التكنولوجيا المالية.
وأشار إلى أن الحالة الاقتصادية في فترة ما بعد الجائحة، أكدت الأهمية الحيوية لرقمنة الأعمال التجارية، مدفوعةً بتحول تفضيلات المستهلكين إلى تبني المدفوعات الرقمية بين عشية وضحاها.
وتابع: نتيجةً لذلك، شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في حجم التجارة الإلكترونية والمدفوعات اللاتلامسية في المملكة؛ حيث ارتفعت نسبة الأخيرة من 4% في عام 2017 إلى 94% بحلول نهاية عام 2020.3؛ مما ساهم في إرساء مكانة المملكة بين رواد اعتماد نظام المدفوعات اللاتلامسية في العالم.
وقال "بيلون": أصبح جليًّا بالنسبة لأصحاب الأعمال في السعودية أهمية اعتماد المدفوعات الرقمية ضمانًا لازدهار ونمو أعمالهم في المستقبل؛ فقد صرح 71% من أصحاب الشركات الصغيرة في المملكة خلال فترة الجائحة، بأن المدفوعات الرقمية تشكل استثمارًا هامًّا لدفع نمو شركاتهم.
وأضاف: هنا يأتي دور شركات التكنولوجيا المالية نظرًا لأهميتها في تطوير الحلول المبتكرة اللازمة لتمكين الشركات من الازدهار والمنافسة في عالمنا الرقمي.
وأردف: باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال المدفوعات الرقمية؛ تقود شركة Visa الابتكارَ في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية، وتدرك الشركة أهمية تعزيز الابتكار في قطاع المدفوعات وترسيخ الشمولية المالية للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتابع المدير العام الإقليمي لشركة Visa في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان: تماشيًا مع هدف رؤية السعودية 2030 بتمكين 525 شركة تكنولوجيا مالية بحلول عام 2050؛ تتعاون Visa مع شركاء القطاع الرئيسيين لدعم شركات التكنولوجيا المالية، وتسهيل اعتماد طرق الدفع المتعددة بين تجار التجزئة؛ وبالتالي تمكينهم من تزويد عملائهم بتجربة سلسة متعددة القنوات.
وقال "بيلون": تعتبر مبادرة "Visa في كل مكان" إحدى السبل التي تعتمدها Visa لدفع جهود الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في السعودية، والتي تم إطلاقها مؤخرًا للسنة الثانية في المملكة؛ حيث يمثل البرنامج منصةً مُثلى لشركات التكنولوجيا المالية الناشئة لعرض حلولها المبتكرة، ومعالجة تحديات الدفع الحالية والمستقبلية، مع التنافس للحصول على فرص التمويل والإرشاد.
وأضاف: تعتبر المبادرة أداة لتحفيز التعاون والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتمكين الشركات الناشئة من إحداث تأثير هادف في هذا القطاع.
ولفت إلى أن مبادرة "Visa في كل مكان" قدمت في المملكة هذا العام ثلاث فئات جديدة للتنافس: التكنولوجيا المالية المستدامة، والمخاطر، والتنقل الحضري. وركزت المسابقة على داعمي الخدمات الرقمية وجهات الإصدار الرقمي، والإصدار الرقمي، والقيمة المضافة للتجار و/أو المستهلكين على صعيد التمويل، وتعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأردف: ستتضمن مسابقة "Visa في كل مكان" في المملكة هذا العام منافسة بحضور شخصي تقام في الرياض في 14 يونيو 2023؛ حيث سينال الفائز بالمركز الأول جائزة نقدية قيمتها 150.000 ريال (40.000 دولار)؛ فيما سينال صاحب المركز الثاني جائزة نقدية بقيمة 100 ألف ريال (27 ألف دولار) والمركز الثالث 50 ألف ريال (13 ألف دولار).
وتابع: ستقدم مبادرة "Visa في كل مكان" هذا العام جائزة "إمباكت" بقيمة 50 ألف ريال (13 ألف دولار)، والتي ستذهب إلى المنافس الوحيد الذي تتمتع حلوله التقنية بتأثير إيجابي على المجتمع، وقد يشمل ذلك التأثير الشمول المالي أو الاستدامة أو حماية البيئة.
وقال "بيلون": علاوة على الجائزة النقدية في الجائزة الرئيسية، سيتأهل الحائز على المركز الأول إلى نهائيات المسابقة لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التي سيتم بثها على الهواء مباشرةً في 27 يونيو عبر موقع "تك كرانش".
وأضاف: للمرة الأولى، ستقدم مسابقة "Visa في كل مكان" في منطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، جائزةً في مجال الأمن والمخاطر هي "شركات التكنولوجيا المالية ذات الابتكارات المتميزة في إدارة المخاطر"، والتي تستهدف أبرز شركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم عبر مجالات إدارة الاحتيال، والأمن السيبراني، والمخاطر الائتمانية، وغيرها.
واستطرد: ستشارك الشركة الناشئة الفائزة من منطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في المرحلة النهائية من المسابقة العالمية، التي ستقام في 19 سبتمبر في "تك كرانش ديسرابت" في سان فرانسيسكو.
وتابع: منذ إطلاقها في عام 2015، مكّنت مبادرة "Visa في كل مكان" الشركات الناشئة في أكثر من 100 دولة، من جمع تمويل تجاوز 16 مليار دولار، وكونت شبكة تضم 12.000 شركة ناشئة على مستوى العالم، أصبح بعضها الآن من عملاء Visa، واكتسبت المسابقة زخمًا كبيرًا؛ حيث استقطبت أكثر من 4000 مشارك من مجال التكنولوجيا المالية في عام 2022، بما في ذلك أكثر من 1300 طلب من منطقة شرق ووسط أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
وقال "بيلون": في عام 2022، تعاونت Visa و"فنتك السعودية" لدعم المبتكرين في تطوير حلول تساهم في تسهيل معاملات المدفوعات الرقمية، وقد فازت شركة التكنولوجيا المالية الشهيرة "نقودلت" NQOODLET بالمركز الأول في نهائيات مسابقة "Visa في كل مكان" في السعودية.
وأضاف: يتجلى التزام Visa في تسريع عجلة الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية من خلال مبادراتها الاستراتيجية؛ حيث لا يتوقف تأثير "Visa في كل مكان" على تعزيز التعاون مع الشركات الناشئة الواعدة ودعمها لترسيخ حضورها، بل تساهم أيضًا في تحفيز نموها؛ وبالتالي توفير الخدمات المالية إلى السكان المفتقرين لها.
واختتم: مع استمرار تطور مشهد التكنولوجيا المالية، تحافظ Visa على التزامها بتحفيز التطورات وتعزيز الابتكارات في مجال المدفوعات الرقمية، والمساهمة في تنمية وتطوير المنظومة المالية للمملكة.