"آل الشيخ" مُعزيًا "أسر ضحايا زلزال تركيا وسوريا": أمر مؤلم ومحزن

قدّم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صادق العزاء والمواساة لأسر ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا وتركيا؛ سائلًا الله أن يلطف بهم ويجبر كسرهم ويشفي مصابهم ويرحم موتاهم.
جاء ذلك خلال تغريدة لـ"آل الشيخ" على "تويتر"؛ قال فيها: "إن ما شاهدناه بالأمس في زلزال تركيا وسوريا وآثاره المدمرة التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا وحدوث مآسٍ؛ لَأمر محزن ومؤلم".
وأضاف الوزير: "نقدم صادق العزاء والمواساة لأسر الضحايا، ونسأل الله القدير لهم المغفرة، وللجرحى والمصابين الشفاء العاجل، وأن يلطف الله بعباده، ويجبر كسرهم، ويخفف من آلامهم".