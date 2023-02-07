"آل الشيخ" مُعزيًا "أسر ضحايا زلزال تركيا وسوريا": أمر مؤلم ومحزن

جاء ذلك خلال تغريدة لـ"آل الشيخ" على "تويتر"؛ قال فيها: "إن ما شاهدناه بالأمس في ‎زلزال تركيا وسوريا وآثاره المدمرة التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا وحدوث مآسٍ؛ لَأمر محزن ومؤلم".