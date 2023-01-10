برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. مجلس الوزراء يصدر 12 قراراً

وتوجه مجلس الوزراء، بالحمد للمولى عز وجل على ما حبا به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، وعلى توفيقه لها في تمكين سبعة ملايين معتمر من أداء المناسك في عام 2022م بكل يُسر وطمأنينة، والإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام 1444هـ/ 2023م إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.