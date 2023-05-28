"المواصفات" تطلق حملة "تكفّي.. وتوفّي" للتوعية بملصق تقييس ودوره في حماية حقوق المستهلك

وقدمت الهيئة خلال العام 2022 خدمات التحقق الأولى لــ(45.602) مضخة وقود بــ (3.470) محطة، و(12.857) ميزان غير تلقائي بـ(4.756) منشأة تجارية، إضافة إلى (369.198) عداد كهرباء، وأصدرت (24) شهادة اعتماد طراز لأدوات القياس، فيما قامت الفرق الفنية بالهيئة بجولات رقابية شملت (3.456) منشأة، كما نجحت المواصفات السعودية في تأهيل (22) جهة تحقق من القطاع الخاص.