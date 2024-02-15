للتأكد من جاهزيتها قبل تدشينها.. شاهد إحدى معدات المسح تختبر الطرق التي سيتم تدشينها اليوم بمكة

وتشهد منطقة #مكة_المكرمة اليوم تدشين الأمير سعود بن مشعل نائب أمير المنطقة، حزمة من مشاريع الطرق الجديدة لخدمة ضيوف الرحمن وزوار المنطقة، لتنضم إلى شبكة الطرق الضخمة بالمنطقة التي تمتد إلى 7200 كم؛ منها طرق تحت الإنشاء بطول يزيد على 385 كم وأخرى تحت الصيانة.