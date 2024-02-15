للتأكد من جاهزيتها قبل تدشينها.. شاهد إحدى معدات المسح تختبر الطرق التي سيتم تدشينها اليوم بمكة

باشرت الهيئة العامة للطرق، أعمال المسح والتقييم في منطقة مكة المكرمة باستخدام إحدى معدات المسح والتقييم؛ لمسح الطرق التي سيتم تدشينها اليوم بالمنطقة؛ للوقوف على جاهزيتها ومستوى الراحة أثناء القيادة عليها وافتتاحها للحركة المرورية.
وتشهد منطقة #مكة_المكرمة اليوم تدشين الأمير سعود بن مشعل نائب أمير المنطقة، حزمة من مشاريع الطرق الجديدة لخدمة ضيوف الرحمن وزوار المنطقة، لتنضم إلى شبكة الطرق الضخمة بالمنطقة التي تمتد إلى 7200 كم؛ منها طرق تحت الإنشاء بطول يزيد على 385 كم وأخرى تحت الصيانة.
وتسهم شبكة الطرق في تعزيز ترابط المنطقة وخدمة ضيوف الرحمن وتعزيز الحركة السياحية بالطائف وجدة وتعزيز الحركة اللوجستية فيها.