طقس الخميس.. أجواء ماطرة بمعظم المناطق يصحبها انخفاض بدرجات الحرارة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة)، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية (رفحا)، ومرتفعات مكة المكرمة)، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك).