"الأرصاد": هطول أمطار رعدية ورياح تحد من مدى الرؤية على جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً الى غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي؛ يصل الى أكثر من 50 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى ثلاثة أمتار باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، ويصل الى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحوّل تدريجياً الى شمالية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.