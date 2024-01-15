النيابة العامة: السجن خمس سنوات لمقيمٍ حاول تهريب 16 سبيكة ذهب

وأكدت النيابة العامة حرصها على عدم استغلال المعادن الثمينة في جرائم غسل الأموال، وحمايتها من الجناية بأي صورة كانت، وأن مَن تُسَول له نفسه المساس باقتصاد المملكة؛ سيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.