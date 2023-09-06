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47 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. السودة الأدنى

"الوطني للأرصاد": جدة والدمام وجازان والقنفذة أعلى رطوبة بنسبة 85%
47 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. السودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة 47 مئوية فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة 13 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: مكة المكرمة 47 مئوية، والأحساء 46 درجة؛ فيما سجلت المدينة المنورة والدمام وينبع وحفر الباطن 45 مئوية.

وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ13 مئوية، تليها أبها 17 درجة، والباحة 18 درجة، والطائف 20 مئوية.

وسجلت جدة والدمام وجازان والقنفذة والوجه أعلى رطوبة بنسبة 85%.

الأرصاد
درجات الحرارة

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