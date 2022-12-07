وزارة الصحة تنظّم المؤتمر السعودي لأمراض الكلى الأحد المقبل

ويهدف المؤتمر إلى التركيز على عرض آخر التطورات في تقنيات وطرق علاج أمراض الكلى، وإلقاء الضوء على نموذج الرعاية الكلوية الشاملة وخطط التحول الصحي لبرامج الكلى، إضافة إلى جمع المختصين في برامج الرعاية الكلوية لتبادل خبراتهم في جميع جوانب خدمات تشخيص وعلاج أمراض الكلى، بينما يستهدف المؤتمر أطباء الكلى الكبار والصغار، وأطباء زراعة الكلى، وأطباء الباطنة والأطفال، والأخصائيين والمقيمين في مراكز الكلى، والتمريض، والفنيون العاملون في جميع مراكز الغسيل الكلوي.