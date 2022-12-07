وزارة الصحة تنظّم المؤتمر السعودي لأمراض الكلى الأحد المقبل

تنظم وزارة الصحة، الأحد المقبل، المؤتمر السعودي لأمراض الكلى، وذلك في فندق ماريوت الرياض، ويستمر على مدى ثلاثة أيام.
ويتضمن المؤتمر عرض آخر المستجدات في مجال أمراض الكلى في مختلف تخصصاتها الدقيقة، بمشاركة نحو أكثر من 46 متحدثاً من داخل المملكة وخارجها من النخبة.
ويهدف المؤتمر إلى التركيز على عرض آخر التطورات في تقنيات وطرق علاج أمراض الكلى، وإلقاء الضوء على نموذج الرعاية الكلوية الشاملة وخطط التحول الصحي لبرامج الكلى، إضافة إلى جمع المختصين في برامج الرعاية الكلوية لتبادل خبراتهم في جميع جوانب خدمات تشخيص وعلاج أمراض الكلى، بينما يستهدف المؤتمر أطباء الكلى الكبار والصغار، وأطباء زراعة الكلى، وأطباء الباطنة والأطفال، والأخصائيين والمقيمين في مراكز الكلى، والتمريض، والفنيون العاملون في جميع مراكز الغسيل الكلوي.
يُذكر أن الزيادة السنوية للمرضى عالمياً من 11 إلى 15%، ويبلغ عدد المرضى بالمملكة أكثر من 23 ألف مريض على مستوى المملكة ، وتقدم وزارة الصحة في مراكز الكلى بالمستشفيات الحكومية نسبة 65% منهم بعدد 14 ألف مريض بخدمة الغسيل الكلوي الدموي والتنقية البريتونية المنزلية، ونفّذت 2.646.930 جلسة غسيل كلوي خلال هذا العام، من خلال 223 مركز غسيل كلوي دموي للكبار.
ويبلغ عدد المرضى الأطفال المصابين بالفشل الكلوي 148 طفلاً، تقدم لهم "الصحة" الخدمة من خلال 20 مركزاً لغسيل الكلى على مستوى المملكة، فيما تمّت عمليات زراعة الكلى لـ 27 طفلاً.
وتم اعتماد (21) ساعة تدريبية من هيئة التخصصات الصحية لهذا المؤتمر، ويمكن التسجيل بالمؤتمر عبر الرابط التالي: https://scngcevents.com.