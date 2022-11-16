الشراكة الاستراتيجية ارتفعت بمعدلاته.. ما حجم التعاون الاقتصادي بين المملكة وكوريا الجنوبية؟

وبدأت مجالات التعاون عقب اتفاق الشراكة الاستراتيجية، في أخذ منحى تصاعدي من النمو والازدهار والشمول أيضًا، وقد انعكس ذلك على التعاون الاقتصادي بين المملكة وكوريا الجنوبية، فشهد معدلات مرتفعة من النمو على مسارين أساسيين: الأول، التجارة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2021م، نحو 26.506 مليون دولار، سجل خلاله الميزان التجاري فائضًا لصالح المملكة بمقدار 19.646 مليون دولار، إذ صدّرت المملكة إلى كوريا الجنوبية خلال العام ما قيمته 23.076 مليون دولار، بينما استوردت من كوريا الجنوبية واردات بقيمة 3.430 مليون دولار.