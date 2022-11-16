الشراكة الاستراتيجية ارتفعت بمعدلاته.. ما حجم التعاون الاقتصادي بين المملكة وكوريا الجنوبية؟

تأسست العلاقات بين السعودية وكوريا الجنوبية عام 1962، في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز، والرئيس بارك شونغ هي، وتطورت العلاقات تدريجيًا بين البلدين خلال عقودها الستة، لكنها شهدت تحولًا نوعيًا ارتقى بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بعد لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيسة كوريا الجنوبية بارك كيون هي، خلال قمة مجموعة العشرين التي عُقِدَت في مدينة هانغجو الصينية عام 2016م، حيث اتفق الطرفان على إقامة شراكة استراتيجية رسمية بين الدولتين.
وبدأت مجالات التعاون عقب اتفاق الشراكة الاستراتيجية، في أخذ منحى تصاعدي من النمو والازدهار والشمول أيضًا، وقد انعكس ذلك على التعاون الاقتصادي بين المملكة وكوريا الجنوبية، فشهد معدلات مرتفعة من النمو على مسارين أساسيين: الأول، التجارة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2021م، نحو 26.506 مليون دولار، سجل خلاله الميزان التجاري فائضًا لصالح المملكة بمقدار 19.646 مليون دولار، إذ صدّرت المملكة إلى كوريا الجنوبية خلال العام ما قيمته 23.076 مليون دولار، بينما استوردت من كوريا الجنوبية واردات بقيمة 3.430 مليون دولار.
والمسار الثاني، الاستثمار الذي شهد ازدهارًا ملحوظًا، فمن الجانب السعودي، استثمرت ثلاث شركات من كبريات شركات المملكة في كوريا الجنوبية برأس مال بلغ 6.35 مليار دولار، توزعت على استثمار شركة أرامكو في قطاع الفحم والنفط والغاز من خلال شركتين وأربعة مشاريع، برأس مال 5.180 مليار دولار، واستثمار شركة "سابك" في قطاع المواد الكيميائية برأس مال مليار دولار، من خلال مشروع واحد وشركة واحدة، واستثمار الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في قطاع البلاستيك، برأس مال 168 مليون دولار في قطاع البلاستيك من خلال ثلاثة مشاريع وشركتين.
ومن الجانب الكوري الجنوبي، فقد استثمر عدد من أبرز الشركات الكورية في المملكة، من بينها شركة سامسونج العربية السعودية، وشركة دي إل السعودية العربية المحدودة، والشركة العالمية للصناعات البحرية، وشركة رابغ للكهرباء، والشركة العالمية للبوليمرات، والشركة السعودية لأنابيب الصلب، وقد بلغت استثمارات هذه الشركات وغيرها ثلاثة مليارات و66 مليون دولار، توزعت على 132 مشروعًا في قطاعات: التعدين والغاز والكهرباء والمحاجر والبخار وتكييف الهواء والنقل والتخزين والصناعات التحويلية والبناء والتشييد.