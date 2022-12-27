"بن سمار" يحقق المركز الأول بشوط الشعل جل

استقبلت لجنة التحكيم الأولية الإبل الشقح، المشاركة بسيف الملك، تمهيداً لعرضها أمام اللجنة صباح يوم الخميس القادم.
وأكد مالك الإبل موسى بن عبدالعزيز الموسى، الحاصل على فردي الدق الشقح، والمشارك بفئة الجمل قوة الأشواط وقوة الأسماء المشاركة بسيف الملك والنخبة، واعداً بتحقيق المراكز الأولى.
وبيّن الموسى أن الإبل الشقح تتطور بشكل كبير حتى صارت أشواطها الأكثر إثارة وتنافسًا، مقارنة بالألوان الأخرى.
من جانب آخر توج مالك الإبل حامد بن سعود بن سمار بالمركز الأول في شوط جل الشعل، بفرديته حاكمة سمارات، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي تتواصل فعالياته بمقر المهرجان بالصياهد، وسط منافسة مثيرة بين ملاك الإبل.
وعبّر "بن سمار" عن فخره وسعادته بتحقيق المركز الأول، وقال: أهدي جمهور سمارات هذا الفوز الهام والكبير، ونعدهم بتحقيق شوط نخبة النخبة وبيرق المؤسس.
وأضاف: في هذه النسخة حققنا المركز الأول، وفي الأشواط القادمة سيتحقق المزيد من الإنجازات بفضل الله وتوفيقه، ونقدر لنادي الإبل نجاحه في التنظيم المبهر.
ونوّه بالنجاح الكبير الذي تحقق لمهرجان المؤسس بدعم من سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل، الذي دعم المهرجان حتى وصل لهذه المكانة العالمية.