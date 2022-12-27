"بن سمار" يحقق المركز الأول بشوط الشعل جل

من جانب آخر توج مالك الإبل حامد بن سعود بن سمار بالمركز الأول في شوط جل الشعل، بفرديته حاكمة سمارات، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي تتواصل فعالياته بمقر المهرجان بالصياهد، وسط منافسة مثيرة بين ملاك الإبل.