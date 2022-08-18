بعد 15 عاماً من فصلهما.. "الربيعة" يلتقي التوأم السيامي العُماني صفا ومروة

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض أمس، التوأم السيامي العُماني صفا ومروة محمد بن ناصر الجرداني ووالديهما، اللتين أجريت لهما عملية جراحية ناجحة لفصل الالتصاقات في الجمجمة وغشاء الدماغ وأوردة متداخلة، وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني بالرياض عام 2007م، حيث قدمتا إلى المملكة لمتابعة الفحوصات الطبية.