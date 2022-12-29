افتتاح عيادة متخصصة في رعاية كبار السن بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وأضاف د.الحركان أن العيادة تقدم حزمة واسعة من الخدمات، لهذه الفئة التي تعد من أكثر الفئات عرضة للأمراض، ومن أهم هذه الخدمات التطعيمات الخاصة بكبار السن، مثل تطعيم التهابات الصدر والدفتيريا والسعال والكزاز، وكذلك الحزام الناري والانفلونزا، إضافة إلى التعامل بتخصصية مع مشكلة كثرة الأدوية وربما تعارضها في بعض الحالات، لذلك نهتم كثيراً بنوعية الأدوية وعددها والتأكد من مدى مناسبتها لكبار السن فسيولوجياً، إذ أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية المحكمة أن استجابة هذه الفئة لبعض الأدوية مختلفة، ويصعب على غير المختص التعامل معها.