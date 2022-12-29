افتتاح عيادة متخصصة في رعاية كبار السن بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

استمراراً لجهوده في توفير رعاية صحية تخصصية، أعلن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر إطلاق "عيادة الشيوخ" المتخصصة في طب ورعاية كبار السن، والتي تهتم بصحة هذه الفئة العزيزة على قلوبنا وتحسين حياتها، وعلاج الأمراض الشائعة في مرحلة الشيخوخة والآثار المترتبة عليها.
وقال د.خالد الحركان استشاري طب الأسرة الحاصل الزمالة الأمريكية في طب كبار السن وأمراض الشيخوخة، أن افتتاح العيادة خطوة مهمة تأتي في سياق عناية المستشفى بكبار السن الذين تجاوزت أعمارهم الـ"60" عاماً، مضيفاً أن العيادة تمثل مقدمة لخدمات أخرى يخطط المستشفى لإطلاقها لكبار السن إذ سيعقبها تدشين خدمة الرعاية الصحية المنزلية وغيرها. مضيفاً أن العيادة يعمل بها نخبة من الكفاءات الطبية المتمرسة والكوادر المساعدة المتخصصة في أمراض الشيخوخة، بالإضافة إلى أنها مجهزة بأحدث التقنيات الطبية التشخيصية والعلاجية.
وأضاف د.الحركان أن العيادة تقدم حزمة واسعة من الخدمات، لهذه الفئة التي تعد من أكثر الفئات عرضة للأمراض، ومن أهم هذه الخدمات التطعيمات الخاصة بكبار السن، مثل تطعيم التهابات الصدر والدفتيريا والسعال والكزاز، وكذلك الحزام الناري والانفلونزا، إضافة إلى التعامل بتخصصية مع مشكلة كثرة الأدوية وربما تعارضها في بعض الحالات، لذلك نهتم كثيراً بنوعية الأدوية وعددها والتأكد من مدى مناسبتها لكبار السن فسيولوجياً، إذ أثبتت الأبحاث والدراسات العلمية المحكمة أن استجابة هذه الفئة لبعض الأدوية مختلفة، ويصعب على غير المختص التعامل معها.
وتابع د.الحركان قائلاً أن العيادة أيضاً تهتم بالفحص الوقائي لكبار السن وتقييم حالات السقوط المتكرر والوهن وضعف الحركة وكذلك هشاشة العظام، علاوة على تقييم حالات ضعف الذاكرة والقلق والاكتئاب.
الجدير بالذكر أن مجموعة د. سليمان الحبيب تهتم بتوفير كافة التخصصات الطبية في مستشفياتها، وتولي شريحة كبار السن اهتماماً خاصاً، وتسعى للتعرف علي احتياجاتهم المتغيرة وتحديدها وتوفيرها ورفع وعي وثقافة الأسر والأفراد القائمين علي رعاية المسنين وأهمية إشباع احتياجات المسنين.
ويعد طب المسنين فرعاً من العلوم الطبية، ويهتم بصحتهم، ويهدف لدراسة الأمراض الشائعة ، وعلاج الآثار والإعاقات المترتبة عليها، وكان هذا التخصص في السابق تابعاً للطب الباطني ، ثم أصبح علماً قائماً بذاته، مثله مثل طب الأطفال، ويكرس اهتمامه بالمشكلات الصحية التي تعتري الإنسان عند التقدم في العمر.