برقوق وخوخ ومشمش.. شاهد مليون شجرة لوزيات تجود بحصادها في تبوك

وأوضح أن المنطقة تحتضن، وفق آخر إحصائية أصدرتها، 14500 مزرعة و1,580,575 شجرة عنب و834,358 نخلة، فيما يقع محصول القمح على مساحة 15 ألف هكتار، والأعلاف الخضراء بمساحة 27,200 هكتار، فيما يصل عدد أشجار الزيتون إلى 1,300,000 شجرة، وعدد أشجار الرمان 80 ألف شجرة، والمانجو 58 ألف شجرة و90 ألف شجرة حمضيات، واللوزيات فتصل إلى 1,485,400 شجرة، و9850 بيتاً محمياً فيما تصل مساحة الخضار المكشوفة المتنوعة إلى 50 ألف هكتار.