برقوق وخوخ ومشمش.. شاهد مليون شجرة لوزيات تجود بحصادها في تبوك

بدأ المزارعون بمنطقة تبوك حالياً في جني محصول أكثر من مليون شجرة بمنطقة تبوك من اللوزيات المتمثلة في "النكتارين والبرقوق والخوخ والمشمش"، إذ تعد منطقة تبوك موطناً مثالياً وأرضاً خصبة لزراعة مختلف أنواع الفواكه والخضراوات؛ نظراً لتميز مناخها وطبيعتها الجغرافية المناسبة للزراعة، ما جعل المنطقة تغطي بإنتاجها الوفير من مختلف المنتجات الزراعية في كل موسم جزءًا كبيرًا من حاجة السوق سواءً في المنطقة أو في بقية مناطق المملكة.
وأكّد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، أن القطاع الزراعي في المنطقة يحظى باهتمامٍ كبيرٍ من قِبل الوزارة من خلال تشجيع المزارعين على اعتماد التقنيات الحديثة وأنظمة الري والتسميد الفعّالة وبناء قدرات المزارعين من خلال منصّات الإرشاد الإلكترونية التي أسهمت بشكلٍ كبيرٍ في تطوير وتحسين المنتجات الزراعية.
وأوضح أن المنطقة تحتضن، وفق آخر إحصائية أصدرتها، 14500 مزرعة و1,580,575 شجرة عنب و834,358 نخلة، فيما يقع محصول القمح على مساحة 15 ألف هكتار، والأعلاف الخضراء بمساحة 27,200 هكتار، فيما يصل عدد أشجار الزيتون إلى 1,300,000 شجرة، وعدد أشجار الرمان 80 ألف شجرة، والمانجو 58 ألف شجرة و90 ألف شجرة حمضيات، واللوزيات فتصل إلى 1,485,400 شجرة، و9850 بيتاً محمياً فيما تصل مساحة الخضار المكشوفة المتنوعة إلى 50 ألف هكتار.