رسميًا.. "هيئة التأمين": ندرس إلغاء الموافقات الطبية بالكامل.. وحلول تقنية لرصد التأخير

وعن الموافقات الطبية، أوضح التميمي أن المشكلة مشابهة لتعقيدات التعويضات، مبينًا أن هناك وثائق تُباع دون الحاجة لموافقات مسبقة لكنها تكون أعلى تكلفة. وكشف عن مبادرة لإلغاء الموافقات بالكامل، مشيرًا إلى أنها في مرحلتها الاقتصادية النهائية، مع التأكيد على أن القرار لن يُتخذ إلا بما يضمن عدم التأثير سلبًا على أصحاب العمل أو المشترين.