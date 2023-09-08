"الجريد": مجموعة "تَواصُل" ناقشت 5 موضوعات عمالية لطرحها على قادة مجموعة العشرين

أكد المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد رئيس وفد المملكة لمجموعة تواصل العمال بمجموعة العشرين أن تثمر قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، المنتظر عقدها في دولة الهند، مجموعة توصيات مهمة، ويأمل أن تصب هذه التوصيات في صالح العمال في دول المجموعة بشكل خاص، ودول العالم بشكل عام، لتعزز حقوق العمال، وتلبي احتياجاتهم بتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
وأضاف "الجريد": "نحن في اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، نمثل المملكة في مجموعة تواصل العمال في قمة العشرين، موضحاً أن دور المجموعة الأساسي، يتركز في الاهتمام بكل قضايا العمال والتحديات التي تواجههم، وكل ما يتعلق بحقوق العمال والتأكد من عدم انتهاك تلك الحقوق أو انتقاصها، بجانب تأمين فرص عمل للجميع في بيئة مناسبة للعمل، ودفع أي ظلم يقع عليهم".
وأضاف المهندس "الجريد" أن "دور مجموعة تواصل العمال لم يقتصر على ما سبق، وإنما يمتد إلى مهام أخرى، مثل توفير فرص العمل للجميع، بمن فيهم المرأة وتمكينها، إلى جانب تمكين الشباب بشكل خاص، والمساهمة في رفع التوصيات الخاصة بالتحديات، فيما يخص الاقتصاد الحديث، ومستقبل العمال، وأهمية تأهيلهم للتعامل مع التقنيات الحديثة وضمان استعدادهم لها، بجانب مناقشة التحديات المناخية، وتأثيرها المباشر على الاقتصاد وأهمية ترسيخ مبادئ الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، وتأثير ذلك على العمال، ورصد إيجابياتها على العمال حول العالم".
وقال المهندس "الجريد": "من هنا، فإننا نحرص على أن تكون جميع التوصيات التي تصدر عن قمة العشرين، تصب في صالح العمال، وتوفر لهم المناخ المناسب، وتحفزهم على العطاء والكفاءة والاجتهاد في أداء مهامهم دون مخاطر أو تحديات من أي نوع، سواء على العمال أو على الاقتصاد بشكل عام، مع أهمية مواجهة هذه التحديات والقضاء عليها، وعلى سبيل المثال جائحة كورونا التي أثرت على اقتصادات العالم، وبالتالي أثرت على العمال".
وواصل "الجريد" حديثه: "نحن في شهر يونيو الماضي، انتهينا من عقد اجتماعات تمهيدية عدة، بدأناها في بداية العام الجاري، وتوصلنا إلى توصيات تعزز مكانة العمال حول العالم، وسوف يطلع قادة دول مجموعة العشرين على هذه التوصيات، في قمتهم المرتقبة في الهند".
وقال: "ناقشنا خلال تلك الاجتماعات خمسة موضوعات، الأول "بالضمان الاجتماعي الشامل"، والثاني "المرأة ومستقبل العمل"، والثالث "الهجرة الدولية وإمكانية نقل فوائد الضمان الاجتماعي"، والرابع "عالم العمل المتغير وفرص العمل الجديد والتحديات في دول مجموعة العشرين"، والموضوع الخامس "تنمية المهارات: أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة".
وعبر "الجريد" عن أمنياته في أن تسهم هذه التوصيات في تعزيز بيئة العمل، ومعالجة السلبيات والقضايا التي تواجه العمال حول العالم.
وتطرق المهندس "الجريد" إلى موضوع التغيرات المناخية، وقال: "هو من الموضوعات المهمة التي تناقشها مجموعة العشرين في دوراتها المختلفة"، وقال: "موضوعات المناخ غالباً ما يكون ذات صلة مباشرة بالعمال، وهذا ما ظهر في قمة المناخ التي عُقِدت في شرم الشيخ المصرية العام الماضي، والتي خرجت منها توصيات مهمة آنذاك".
وتابع: "في قمة العشرين المرتقبة، سنناقش التغيرات مناخية أيضاً، تتخللها مطالب عمالية عدة، وهو ما سينعكس على قمة المناخ المقبلة في دولة الإمارات العربية، حيث سيتركز الحديث حول الأثر المتوقع للتغيرات المناخ على تأمين فرص العمل المناسبة للعمال، وكذلك على المشهد الاقتصادي بأكمله".
ولعل أبرز حدث في قمة هذه السنة هو الموافقة على انضمام الاتحاد الإفريقي ضمن مجموعة العشرين كعضو دائم على قدم المساواة مع الاتحاد الأوروبي، وهذا القرار سيفعّل دور الاتحاد الإفريقي في الاقتصاد العالمي، وسينعكس إيجاباً على مشاركتهم في قرارات اقتصادية خلال القمم القادمة.
حملت مشاركة السعودية في قمة قادة مجموعة العشرين بنيودلهي، انعكاساً للدور المحوري المؤثر لها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ففي ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حققت السعودية قفزات تنموية، مقارنةً بدول مجموعة العشرين، إذ تَقدم ترتيب المملكة بين دول المجموعة، من الترتيب الثامن عشر إلى السادس عشر في عام 2021، واحتلت المملكة المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، وفق المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، وما زالت أدوار المملكة أدواراً محورية في مجموعة العشرين.