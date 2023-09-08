"الجريد": مجموعة "تَواصُل" ناقشت 5 موضوعات عمالية لطرحها على قادة مجموعة العشرين

وعبر "الجريد" عن أمنياته في أن تسهم هذه التوصيات في تعزيز بيئة العمل، ومعالجة السلبيات والقضايا التي تواجه العمال حول العالم.

وتطرق المهندس "الجريد" إلى موضوع التغيرات المناخية، وقال: "هو من الموضوعات المهمة التي تناقشها مجموعة العشرين في دوراتها المختلفة"، وقال: "موضوعات المناخ غالباً ما يكون ذات صلة مباشرة بالعمال، وهذا ما ظهر في قمة المناخ التي عُقِدت في شرم الشيخ المصرية العام الماضي، والتي خرجت منها توصيات مهمة آنذاك".