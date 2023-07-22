"المحيميد" يثمّن الموافقة الملكية على إقامة ندوة "جهود المملكة في خدمة المسجد النبوي"

وتحدث "المحيميد" عن كون خدمة الحرمين الشريفين نعمة جليلة ومكانة عظيمة، جعلها الله تعالى لولاة أمر هذه البلاد من عهد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، مرورًا بأبنائه الملوك: سعود، وفيصل، وخالد، وفهد، وعبد الله، رحمهم الله جميعًا، إلى عهدنا الميمون هذا عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله ورعاهم، الذي يشهد فيه المسجد النبوي النهضة التنموية الشاملة والتكامل الخدمي بين كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.