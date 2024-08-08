"الطائف" تتجمل سياحياً.. غيوم تغطيها أمطار مُبهجة وبروقٌ تُضيء العروس

تصوير: طايل سعود الذويبي
تحت إضاءات البروق وأصوات الرعد، ابتهج الأهالي في الطائف بهطول أمطار غزيرة على المحافظة الليلة، زادت من تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة، في حين تابعت فرق الأمانة سائر الأنفاق والجسور تلافياً لتراكم مياه الأمطار وتعطيل الحركة المرورية، حيث عملت على فتح ومتابعة قنوات تصريف الأمطار وشفط تلك المياه وعدم تراكمها.
وكان المركز الوطني للأرصاد، نبّه اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، تشمل تأثيراتها محافظة الطائف، فيما يتوقع استمرار الحالة المطرية خلال الأيام القادمة.
وشهدت الطائف اليوم هطول أمطار غزيرة، شكلت جمالاً وجذباً للكثير من المُصطافين والسواح، والذين فضلوا البقاء والإقامة فيها خلال الإجازة الصيفية، والاستمتاع بأجوائها اللافتة، وأمطارها التي تستمر في الهطول، في حين غطتها الغيوم وأخفت شمسها، وحولت نهارها ليلاً نثرَت البهجة والمُتعة السياحية المُتفردة. في منظر جذب الزوار والأهالي للخروج والتوجه ومُشاهدة الأمطار التي ابهجت المُصطافين وزادت من عناصر الجذب السياحي.
وعاودت الأمطار للهطول مجدداً خلال فترة الليل، وسط ابتهاج من الأهالي والزوار والسائحين الذين استمتعوا بالأجواء الماطرة، مع انخفاض في درجات الحرارة التي أضافت النسمات الباردة على المتنزهات والمصايف داخل العروس.
تلك هي "الطائف" الحالمة، والتي تلونت بوردها وفاحت بعبقه، ليتزايد أعداد السياح والزوار خصوصاً القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، والذين فضلوا الاستمتاع بأجوائها وجعلوها وجهةً سياحيةً مُفضلة لهم، في ظل ما تتمتع به من مقومات وخدمات متكاملة تم توفيرها ومتابعتها من قبل الجهات المعنية.