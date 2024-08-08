"الطائف" تتجمل سياحياً.. غيوم تغطيها أمطار مُبهجة وبروقٌ تُضيء العروس

وشهدت الطائف اليوم هطول أمطار غزيرة، شكلت جمالاً وجذباً للكثير من المُصطافين والسواح، والذين فضلوا البقاء والإقامة فيها خلال الإجازة الصيفية، والاستمتاع بأجوائها اللافتة، وأمطارها التي تستمر في الهطول، في حين غطتها الغيوم وأخفت شمسها، وحولت نهارها ليلاً نثرَت البهجة والمُتعة السياحية المُتفردة. في منظر جذب الزوار والأهالي للخروج والتوجه ومُشاهدة الأمطار التي ابهجت المُصطافين وزادت من عناصر الجذب السياحي.