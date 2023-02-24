سفارة المملكة في الولايات المتحدة تنظم احتفالاً بيوم التأسيس

وأضاف: إن مسيرة الدولة السعودية عبر مراحلها الثلاث، لهي مسيرة فريدة واستثنائية في تاريخ الأمم، من حيث استمراريتها، وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات التاريخية، والنهوض بعد كل تراجع، واحتفالنا بهذا اليوم الغالي هو مناسبة مهمة لاستحضار هذا التاريخ المجيد، وما تعكسه مسيرة الدولة السعودية من وحدة شعبها الكريم ولحمته الوطنية، وعزم قادتها الكرام منذ التأسيس، وصولاً لما تشهده في هذ العهد الزاهر.