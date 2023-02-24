سفارة المملكة في الولايات المتحدة تنظم احتفالاً بيوم التأسيس

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، اليوم، بمقر السفارة في واشنطن، احتفالاً خاصاً بمناسبة يوم التأسيس، بحضور نائب رئيس البعثة الأمير مصعب بن محمد بن فهد؛ نيابة عن الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة.
وخلال الحفل ألقى كلمةً رفع فيها باسم منسوبي السفارة أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال: إن احتفاءنا اليوم بذكرى تأسيس الدولة السعودية المباركة يأتي من اعتزازنا قادةً وحكومةَ وشعباً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، واحتفاءً بوحدتنا الوطنية المتجذرة عبر التاريخ، وارتباطنا الوثيق بقادتها منذ عهد الإمام محمد بن سعود إلى العهد الميمون لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-.
وأضاف: إن مسيرة الدولة السعودية عبر مراحلها الثلاث، لهي مسيرة فريدة واستثنائية في تاريخ الأمم، من حيث استمراريتها، وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات التاريخية، والنهوض بعد كل تراجع، واحتفالنا بهذا اليوم الغالي هو مناسبة مهمة لاستحضار هذا التاريخ المجيد، وما تعكسه مسيرة الدولة السعودية من وحدة شعبها الكريم ولحمته الوطنية، وعزم قادتها الكرام منذ التأسيس، وصولاً لما تشهده في هذ العهد الزاهر.
حضر الاحتفال منسوبو السفارة والملحقيات والمكاتب الفنية التابعة لها.