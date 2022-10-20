مخيف ومهجور.. "منارات صفوة جدة".. ظلام ولا مداخل أو اتصالات!

وقال المواطن رامي الغامدي: إن البناء كان خلال ثلاث سنوات، وبعد استلام الدعم والأرض صُدمنا بأن الخدمات غير موجودة بالمخطط، وأولها الشوارع، مشيراً إلى أن مداخل الحي غير مهيأة والدخول بالسيارة للمخطط فيه صعوبة وتسبب أعطال للمركبة، مما يجبرهم على الذهاب إلى حي الرياض المجاور للمخطط والدخول من هناك، بالرغم من بعد المسافة.