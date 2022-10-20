مخيف ومهجور.. "منارات صفوة جدة".. ظلام ولا مداخل أو اتصالات!

عبّر عدد من المستفيدين من برنامج "سكني" في مخطط منارات الصفوة بطريق عسفان شمال محافظة جدة عن استيائهم من عدم وجود الخدمات بالمخطط وعدم وجود مداخل للحي الذي يجري تشييده.
وقال المواطن رامي الغامدي: إن البناء كان خلال ثلاث سنوات، وبعد استلام الدعم والأرض صُدمنا بأن الخدمات غير موجودة بالمخطط، وأولها الشوارع، مشيراً إلى أن مداخل الحي غير مهيأة والدخول بالسيارة للمخطط فيه صعوبة وتسبب أعطال للمركبة، مما يجبرهم على الذهاب إلى حي الرياض المجاور للمخطط والدخول من هناك، بالرغم من بعد المسافة.
وأضاف: "من بعد المغرب يصبح الحي في ظلام دامس ومهجور ومخيف لعدم وجود إنارة"، مشيراً إلى أن مجموعة قد قاموا بالانتقال والسكن في فلل لم يتم الانتهاء منها للهروب من الإيجارات المرتفعة.
وطالب "الغامدي" المسؤولين المعنيين بزيارة المخطط حتى يشاهدوا المعاناة التي يعانونها، منوهاً إلى أنه لا يوجد أبراج جوال عدا برج الاتصالات السعودية؛ حيث تم تدشينه قبل شهر وحتى الآن لم يعمل.
وأوضح أن أمانة جدة بينت لهم أن المخطط لا يتبع لها بعد مراجعتها؛ بهدف المحاولة في تحسين مداخل الحي، وقال: "تم التواصل مع وزارة الإسكان وكانت الإفادة سيتم مراجعة المخطط مع الجهات ذات الاختصاص".
وتابع: "السكان قوبلوا بالتهديد بأنه سيتم إيقاف الدعم السكني إن لم يتم الانتهاء من البناء وإرفاق شهادة اتمام بناء"، ثم قال: "من غير المعقول أن يتم إيقاف الدعم والمنطقة غير جاهزة علماِ بأننا ندفع أقساط البنك وندفع إيجار المساكن التي نسكن فيها".
وكان برنامج "سكني" قد أعلن قبل نحو عامين عن إنطلاق أعمال البناء في منارات الصفوة بشمال جدة، حيث تم الحجز بالكامل خلال أيام من طرحه، مما أدى إلى سرعة بدء التشييد.