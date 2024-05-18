نوع جديد على مستوى العالم.. "الشمري" عن اكتشاف "الثعبان غير السام": موجود بـ3 مناطق بالمملكة

وأضاف الشمري في حديثه للإخبارية: أنه كان لا بد من اتخاذ إجراءات كثيرة جدًّا للتأكد من كونه الأول في العالم، وبالتالي كان هناك تعاون مع متحف التاريخ الطبيعي في التشيك، ونخبة من العلماء في مصر واليمن والبرتغال والمملكة والهيئة الملكية بالعلا ونيوم، واستغرقنا 4 سنوات للتأكد من مناطق تواجده فقط في تبوك والمدينة وحائل على مستوى العالم، كاشفًا أن اختيار اسمه جاء عقب استطلاع رأي 15 عالمًا، كما تمّ إيداع عينة منه في المتحف الفرنسي.