ختام فعاليات ملتقى "عناقيد الريف للفنون البصرية"

اختُتمت اليوم السبت فعاليات ملتقى عناقيد للفنون البصرية، التي بدأت يوم الخميس الماضي بتنظيم نادي "عناقيد" تحت مظلة البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، إحدى مبادرات برنامج "جودة الحياة".
وشهد الملتقى مشاركة 60 فنانًا سعوديًّا من الجنسين في إحدى المزارع الريفية في محافظة بلقرن بمنطقة عسير، استعرضوا خلالها تجاربهم في الفن التشكيلي والتراثي و"الريزن"، إضافة إلى الخط العربي والتصوير.
وحظي الملتقى بزيارة طارق الغرابي، المدير العام للبوابة الوطنية للهوايات "هاوي" يوم أمس الجمعة، الذي أوضح في تصريح له على هامش الزيارة أن ملتقى "عناقيد" للفنون البصرية يمكِّن الهواة من الجنسين من ممارسة هواياتهم في مجالات الفنون البصرية؛ بما يعكس جودة حياة سكان وزوار المنطقة، ويستحدث خيارات أكثر تنوعًا، تعزز حيوية المجتمع.
كما قدَّم الشكر لنادي "عناقيد" للفنون البصرية على تنظيم هذا الملتقى، وأضاف: إن بوابة "هاوي" تقدِّم كل الدعم للهواة في مدن ومحافظات السعودية كافة من أجل ممارسة هواياتهم التي تُعبِّر عنهم بمختلف شرائحهم، إضافة إلى تلقِّي الدعم المالي والتشغيلي؛ لخلق مجتمعات تمارس الهوايات المختلفة عبر البوابة سعيًا للوصول إلى ما يزيد على ستة آلاف نادي هواة على مستوى السعودية بحلول 2030م.
وأكد أن الهواية موجودة في كل مدينة ومحافظة بمناطق السعودية المختلفة، وأن بوابة "هاوي" تهدف لتمكين الهواة وأنديتهم.