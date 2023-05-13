ختام فعاليات ملتقى "عناقيد الريف للفنون البصرية"

كما قدَّم الشكر لنادي "عناقيد" للفنون البصرية على تنظيم هذا الملتقى، وأضاف: إن بوابة "هاوي" تقدِّم كل الدعم للهواة في مدن ومحافظات السعودية كافة من أجل ممارسة هواياتهم التي تُعبِّر عنهم بمختلف شرائحهم، إضافة إلى تلقِّي الدعم المالي والتشغيلي؛ لخلق مجتمعات تمارس الهوايات المختلفة عبر البوابة سعيًا للوصول إلى ما يزيد على ستة آلاف نادي هواة على مستوى السعودية بحلول 2030م.