"الداخلية" تنال المركز الأول في مشاريع التحول لعام 2023

وحصلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على المركز الثالث؛ نظير مشاركتها في الحدث ذاته، بمشروع تحت عنوان "تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر"، الذي يهدف إلى تقليل عدد المراجعين لمكاتب الأحوال المدنية، والاستفادة من جميع خدمات الأحوال المدنية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".